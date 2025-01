Lulzim Zhegrova, papà di Edon Zhegrova, esterno del Lille accostato al Napoli, ha parlato della trattativa con gli azzurri in un’intervista rilasciata ai media kosovari. Ecco cosa rivela:

“Il Napoli voleva acquistare Zhegrova a gennaio, ma la trattativa è in stand-by e non credo che se ne andrà a gennaio. Abbiamo deciso di restare al Lille perché il club ha bisogno di lui. Fino all’estate non abbiamo intenzione di andarcene”.