L’infortunio di Lookman ha smosso il calciomercato dell’Atalanta.

Ne ha parlato l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui gli orobici avrebbero sondato la pista per Raspadori, il Napoli non vorrebbe cederlo proprio all’Atalanta, attuale squadra che compete per il tricolore. Pista difficile per la società di Percassi.