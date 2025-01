Tmw – Napoli su Comuzzo, questa la cifra che potrebbe far vacillare la Fiorentina

Il Napoli è a caccia di un difensore in modo da poter rafforzare il reparto. Tra i profili, piace Marin Pongracic, per cui gli azzurri hanno proposto alla Fiorentina la formula del prestito, vedendosi però rispondere negativamente. I partenopei, però, non hanno nel mirino solo il centrale croato. Uno dei nomi più gettonati per la difesa è il 2005 Pietro Comuzzo, sempre in forza ai viola. Tuttavia, anche in questa occasione la società gigliata fa muro. L’unica cosa che potrebbe convincere Commisso a cedere, è un’offerta irrinunciabile intorno ai 40 milioni di euro. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.