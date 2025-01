Sky – Comuzzo, incontro in corso tra Manna e l’agente. Proseguono i contatti per Garnacho. Le ultime

Il Napoli insiste per Pietro Comuzzo della Fiorentina, con l’intenzione di chiudere il suo acquisto già nel corso del mercato di gennaio. Il giovane centrale classe 2005 è un obiettivo concreto per rafforzare il reparto difensivo. Il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio racconta sul proprio sito ufficiale che in questi minuti è in corso un incontro tra il Ds dei partenopei Giovanni Manna e l’agente del difensore al fine di trovare un accordo economico. Nei giorni scorsi, la Fiorentina ha già rifiutato una proposta di 20 milioni di euro. Nel frattempo, proseguono i contatti con il Manchester United per Alejandro Garnacho, come riportato dal giornalista.