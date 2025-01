Roma-Napoli, info e prezzi per i biglietti del settore ospiti. Vietata la trasferta ai residenti in Campania

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le varie info per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti previsti per gli ospiti di Roma-Napoli. Anche in occasione di questa trasferta, non sarà consentito l’accesso ai tifosi residenti in Campania. Di seguito, il comunicato.

“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Roma – Napoli, in programma domenica 2 febbraio 2025, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, saranno in vendita con le seguenti modalità: I biglietti saranno disponibili dalle ore 13:00 di mercoledì 29 gennaio 2025. Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 1 febbraio 2025. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Prezzi. Settore Ospiti (Distinti Nord Ovest): € 45,00. Punti Vendita: online su vivaticket.com, under 14 inclusi. Presso la rete nazionale Vivaticket, Under 14 esclusi dall’obbligo Fidelity. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti”.