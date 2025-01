Relevo – Napoli, per Comuzzo si prova la formula del prestito con obbligo. I dettagli

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha scritto sul proprio profilo X a proposito della nuova proposta del Napoli per Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina. Secondo quanto riportato, l’idea dei partenopei è di proporre un prestito oneroso di 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Nel frattempo, è in corso un incontro tra la società e l’agente del calciatore.

