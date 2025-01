Ordine: “Il mercato del Napoli inizia domani, vi dico il perché”

Franco Ordine, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del mercato invernale del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il mercato vero e proprio inizierà domani, il Napoli qualcosa farà. Non i fuochi d’artificio, perché non servono. Giocatori che serviranno anche nei prossimi anni. Faranno qualcosa di importante. In quale ruolo? Bisogna coprire il buco lasciato da Kvara, ma ci sono anche soluzioni interne. Dipende se ci sono o meno occasioni da cogliere, così come ha detto lo stesso Antonio Conte: prendere qualcuno giusto per, di fatto. non serve a niente. Il Napoli di Spalletti, dopo il ko con l’Inter, chiuse i giochi già ad inizio gennaio”.