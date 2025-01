Biraghi continua ad essere un obiettivo di mercato del Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il calciatore attualmente alla Fiorentina potrebbe rientrare nei piani del Napoli soltanto se il rientro di Olivera rientrasse in tempi tardivi. Nel caso in cui la visita di controllo andasse bene, potrebbe chiudersi ogni scenario per Biraghi.