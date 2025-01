Iachini: “Se fossi nel Napoli, non lascerei partire Raspadori, vi dico”

Giuseppe Iachini, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli, in particolare di Raspadori. Ecco cosa ne pensa:

“Raspadori può occupare più ruoli, può fare l’esterno a sinistra, a destra, la seconda punta ed anche la mezz’ala come lo sta provando Conte. E’ un jolly e privarsene non credo sia il caso soprattutto dopo gli addii di Kvaratskhelia e Zerbin. Raspadori può giocare tranquillamente sia al posto di Politano che al posto di Neres. Poi dipende dai momenti di condizione, ciò che vediamo oggi non lo vedremo tra due mesi, esistono i cali e quindi è corretto avere delle alternative giuste”.