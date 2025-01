De Maggio: “Napoli, possibile che in attacco si rimanga così. Vi spiego”

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato alcune novità di mercato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, il Napoli potrebbe non muoversi nel ricercare un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Appare invece più probabile l’assalto a Cristiano Biraghi della Fiorentina. “Ho una sensazione e, vista la tempistica, credo che arrivati a questo punto Manna è stato chiaro dicendo che c’è un parametro: Garnacho si, ma alle nostre condizioni. Queste condizioni non sono quelle che chiede il Manchester United che chiede la Luna e il Napoli la Luna non gliela vuole dare. Il Napoli ha offerto per Garnacho 42 milioni più 3 di bonus, la richiesta dello United è di 65. Ripeto, le mie sensazioni sono quelle che il Napoli possa rimanere così. Non rimarrei sorpreso se il Napoli non facesse nulla e non andasse ad intaccare un gruppo molto unito. L’unica operazione possibile è quella che potrebbe portare Biraghi a Napoli, che ha esperienza da vendere e che ha già giocato con Conte”.