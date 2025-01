CdS – Napoli, si riapre la pista Galeno? La situazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si parla di un rinnovato interesse del Napoli per Galeno del Porto, al fine di rimpiazzare Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore, però, non è in cima alla lista delle preferenze degli azzurri, che hanno ancora intenzione di provare a prelevare Alejandro Garnacho dal Manchester United.

“Dal Portogallo, nel frattempo, ieri hanno rilanciato un interesse per Wanderson Galeno del Porto, 27 anni, esterno brasiliano di piede destro con passaporto portoghese. Dal punto di vista delle caratteristiche, però, rispetto a Garnacho non sembra in cima alle preferenze”.