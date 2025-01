Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli ha provato a richiedere al Lens il prestito del difensore Kevin Danso. La dirigenza partenopea, in questi ultimi giorni di mercato, è a caccia di un difensore in modo da poter rinforzare il reparto. Tra i vari nomi, è spuntato anche quello dell’austriaco, ricercato tra l’altro già nell’estate del 2023 per un lungo periodo. La società francese, però, ha rifiutato questa proposta.