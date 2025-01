CdS – Il Galatasaray ha offerto 65 milioni di euro per Osimhen: no del Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli ha rifiutato un’offerta dal Galatasaray per Victor Osimhen. Il nigeriano, sta ben figurando tra le fila dei turchi, con i quali ha già siglato 16 gol. Motivo per cui, la società ha provato il colpo a sorpresa proprio in questa sessione di mercato: 65 milioni di euro. Il Napoli ha però rifiutato questa proposta, inferiore di 10 milioni al prezzo stabilito per la sua clausola. È chiaro che la dirigenza partenopea attende l’estate per poter incassare l’intera cifra del nuovo contratto.