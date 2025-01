Bucciantini: “Comuzzo al Napoli? Tolte certezze alla Fiorentina, vi spiego”

Il giornalista Sky Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Calciomercato – L’originale per parlare del possibile acquisto di Comuzzo da parte del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli è arrivato al mercato sapendo di dover comprare un difensore, poi i soldi di Kvara sono messi lì. Probabilmente non sono sicuri di chiudere gli acquisti in quella zona e intanto i soldi li mettono nell’emergenza difensiva. Invece di un’emergenza ci mettono una fondamenta e la tolgono alla Fiorentina. Comuzzo è titolare da 5 mesi, per certi versi la sproporzione per quanto poco hai visto e quanto tanto incassi dà un senso alla cosa. Ma per altri lo toglie, perché si sta accorciando sempre di più il tempo in cui la Fiorentina trattiene i giovani. Una volta a Firenze si rimaneva, poi si è incominciato a partire dopo tre anni, poi dopo due, poi dopo uno. Vlahovic capocannoniere, a gennaio, questo ragazzo, cinque mesi di calcio. Passa davvero un messaggio di transitorietà”.