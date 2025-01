Alvino: “Napoli, piace Garnacho ma affare fattibile solo se lo United abbassa le pretese. Comuzzo non vale 40 milioni”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è fatto il punto a proposito del mercato del Napoli e degli scenari che potrebbero aprirsi in questi ultimi giorni. Di seguito, le sue parole. “Il concetto che il Napoli ha espresso tramite Conte è giusto, comprare per comprare non ne vale la pena. Se dovesse chiudere qualche affare il Napoli lo farebbe secondo i parametri del Napoli. Per me potrebbe anche non fare alcun acquisto, poi il Napoli è bravissimo a tirare fuori all’ultimo momento il nome giusto com’è successo con Billing. Al Napoli piace Garnacho, ma lo valuta diversamente dal Manchester United. Se lo United scendesse dal piedistallo allora l’affare si farebbe. Questo discorso vale per tutti i giocatori che piacciono al Napoli. Comuzzo? Non vale 40 mln ad oggi, magari un domani chissà. Al Napoli piace Comuzzo perchè al Napoli piacerebbe una difesa Comuzzo-Buongiorno che potrebbe essere la difesa della nazionale del futuro. Un sacrificio il Napoli lo può fare, ma il mercato di gennaio è drogato”.