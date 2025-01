Tuttomercatoweb – Napoli a lavoro per l’acquisto di un calciatore della Fiorentina

Uno dei nomi caldi in uscita dalla Fiorentina è quello del capitano Cristiano Biraghi che con l’arrivo di Robin Gosens nella sessione estiva non ha più trovato un ruolo centrale nella squadra gigliata.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, negli ultimi giorni di mercato il Napoli del patron De Laurentiis e la squadra toscana potrebbero lavorare ad uno scambio che vedrebbe coinvolti Leonardo Spinazzola ormai relegato in panchina dall’ottimo rendimento di Olivera e Cristiano Biraghi che trovrebbe Antonio Conte che lo ha allenato nella sua esperienza all’Inter.

Un’altra soluzione che sarebbe maggiormente accettata da mister Conte vedrebbe l’avanzamento di Spinazzola per sostituire Kvaratskhelia e il pagamento di un piccolo indennizzo alla Fiorentina per ottenere l’italiano; ciò sarebbe plausibile solo se non arriveranno Garnacho o Adeyemi che sarebbero i nomi individuati per sostituire il georgiano.