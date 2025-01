Sky – L’Atalanta ci riprova per Raspadori: i dettagli

Il futuro di Raspadori è ancora incerto.

L’Atalanta complice anche l’infortunio di Ademola Lookman che terrà il nigeriano fuori per almeno un mese, sarebbe tornata alla carica per Jack Raspadori.

Il nativo di Bologna, non sta trovando lo spazio richiesto con mister Conte e sarebbe voglioso di rilanciarsi alla corte di mister Gasperini anche per ritrovare centralità con la Nazionale; d’altro canto il mercato in entrata del Napoli è fermo e liberare anche Raspadori non rientra nei piani di mister Conte.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio esperto di mercato di Sky, la Dea avrebbe ripreso i contatti con il Napoli per Raspadori; l’alternativa sarebbe il figlio d’arte Daniel Maldini.