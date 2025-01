Rai, Christensen – Napoli: la situazione

Il Napoli è alla ricerca di un centrale difensivo da aggiungere ad organico dato ormai l’imminente trasferimento di Rafa Marin al Villareal.

L’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione smentendo l’interesse del Napoli per il difensore danese ex Chelsea Andreas Christensen attualmente tesserato per il Barcellona; per quanto concerne il profilo del difensore kosovaro attualmente in forza all’Empoli Ardian Ismajli non ci sono novità, la dirigenza della squadra toscana continua a fare muro data la lotta salvezza che vede coinvolta la squadra della proprietà Corsi.

Venerato ha anche smentito l’interesse last minute per il centrale dell’Udinese Thomas Kristensen sottolineando che ad ora tutto tace sul fronte Napoli, ricordando che c’è ancora tempo fino alla chiusura del mercato fissata il 3 febbraio.