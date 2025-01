Moretto: “Nuovo nome per la difesa del Napoli, ecco di chi si tratta”

In casa Napoli si continua a lavorare per sostituire il partente Rafa Marin e regalare a Conte l’uomo d’esperienza richiesto per puntare allo scudetto.

Matteo Moretto riporta sui propri profili social il nuovo nome su cui sta lavorando il nome, è quello del centrale del Galatasaray Victor Nelsson; il calciatore danese è dal 2021 militante nella squadra turca in cui ha vinto lo scudetto negli ultimi 2 anni e sarebbe l’identikit perfetto per il Napoli dati i 26 anni e già un’importante esperienza in campo europeo.