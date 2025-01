De Maggio: “Vi svelo un particolare su Antonio Conte di quest’estate”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un piccolo particolare su mister Conte ai microfoni di Radio Goal: “Voi non lo sapete ma Antonio Conte è molto attento all’alimentazione. Nel corso dei due ritiri estivi ha stabilito un piano di nutrizione sia per lui che per la squadra dicendo ai ragazzi di sentirsi uno di loro e che avrebbe seguito lo stesso piano alimentare. Detto fatto, da luglio a settembre ha perso 7 kg adeguandosi pian piano al regime alimentare della squadra”.