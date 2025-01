L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano in questa ultima settimana di mercato, Manna dovrà anche sciogliere il nodo del difensore centrale. Rafa Marin ha voglia di rientrare in Liga, non avendo mai esordito in Serie A e avendo messo insieme appena due partite di Coppa Italia da luglio. Lo spagnolo vuole raggiungere il Villarreal: il Napoli ha un accordo con gli spagnoli da tempo sul prestito oneroso da un milione di euro, ma per lasciarlo andare bisogna prendere un altro difensore. Il primo obiettivo era Marin Pongracic della Fiorentina, che però ha giocato titolare domenica all’Olimpico contro la Lazio dopo cinque mesi dall’ultima volta ed anche molto bene.