L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla prevendita dei biglietti di Napoli-Udinese che inizierà oggi. Secondo il quotidiano oggi alle ore 12 inizia la vendita dei biglietti per la gara al Maradona contro l’Udinese. Quasi sicuramente sarà caccia al biglietto, con il Maradona pronto a registrare il settimo sold-out stagionale, dato che potrà essere raggiunto considerando che questa sarà l’unica garà interna del mese di febbraio. Infatti oltre alla gara contro l’Udinese ci saranno le trasferte di Roma contro i giallorossi e la Lazio e la trasferta di Como, con il rientro al Maradona prevista per lo scontro diretto contro l’Inter. Oggi dunque partirà la vendita per i possessori di fidelity-card, mentre da venerdì partirà la vendita libera.