L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli non vuol mollare Alejandro Garnacho, con cui ha già un’intesa sul contratto. Lo spagnolo con passaporto argentino è tornato alla ribalta. Per la verità non era mia uscito dei radar e nè dalle preferenze di Conte. Manna continua ad essere in contatto con i dirigenti dello United per capire se ci sono margini di trattativa. Il ds azzurro ha già un’intesa di massima con l’argentino. L’ostacolo è lo United che, sebbene abbia leggermente abbassato le pretese, continua a chiedere una circa 65 milioni di euro, il Napoli si è spinto fino a 55. Complicata anche la tipologia dell’accordo che tra postille, richieste e clausole rende tutto più difficile. Ma il Napoli non resta comunque a guardare.