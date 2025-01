Il Torino sarebbe alla ricerca di un attaccante dopo il lungo infortunio di Zapata.

Come riportato dal sito di Tuttomercatoweb, infatti, non sarebbe mai tramontato l’interesse dei granata per Simeone, ma il club azzurro avrebbe fissato la cessione a 15 milioni di euro. Nonostante questo andrebbe sondata la volontà del calciatore, che difficilmente verrà ceduto a gennaio.