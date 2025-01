Napoli – Garnacho è al momento l’asse più caldo per quel che riguarda gli azzurri per il post Kvaratskhelia.

Secondo Sky Sport, al momento il Napoli punta forte Garnacho con una strategia ben precisa: trovare e chiudere l’accordo economico con il calciatore, che già spinge per la destinazione Napoli, anche più del Chelsea, in modo da poter puntare sulla volontà di quest’ultimo per far abbassare le richieste del Manchester United.