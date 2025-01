Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Conte sa come vincere e come portare le squadre ad alti livelli e giocarsi traguardi importanti. Penso che l’addio di Kvara non gli sia dispiaciuto così tanto, Neres sta giocando molto bene e vuole mettersi in mostra”.