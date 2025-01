Massimo Mauro a KKN: “Conte non ammetterà mai una cosa riguardo Kvaratskhelia”

Massimo Mauro, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Inizia esprimendo la sua opinione riguardo l’Inter, avversaria del Napoli nella scorsa scudetto: ” Siccome già hanno vinto l’anno scorso il campionato ma hanno perso una finale di Champions, credo che i calciatori dell’Inter si possano concentrare più sulla coppa europea che sulla Serie A. Però i nerazzurri hanno una grande squadra e di certo non possono scegliere, quindi proveranno a vincere entrambe le competizioni. “

Continua sottolineando una qualità che il Napoli ha mostrato in questa stagione, ed ha una convinzione riguardo Conte: ” Credo che del Napoli debba impressionare il fatto che ha sempre voglia di migliorarsi. Quelli che hanno già vinto hanno ritrovato la gamba e la testa, Conte li ha ringalluzziti. Poi ci sono quelli che non conoscevamo che stanno facendo altrettanto bene, credo che Conte anche se non lo ammetterà mai è contento dell’addio di Kvaratskhelia perché Neres ha voglia di dimostrare le sue qualità e quindi si impegna sempre al 100%. Conte conosce benissimo le realtà del campionato italiano, Antonio sa che le chiacchiere sono bellissime ma per vincere bisogna sedersi e capire bene come portare un ambiente a giocarsi i grandi traguardi. “

Conclude muovendo una critica a Thiago Motta, allenatore della Juventus: ” Thiago Motta alla Juventus non deve dimenticare che dopo il girone d’andata non puoi stare a sedici punti dalla capolista. Devi lottare per traguardi importanti, perché ai giovani vanno affiancati i calciatori di esperienza. Questo manca attualmente alla Juventus, e a Napoli lo hanno capito visto che c’è maggiore consapevolezza. ”