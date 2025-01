Il Napoli sarebbe primo non solo per i punti in classifica ma anche per i km percorsi fino ad ora.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui gli azzurri sarebbero al comando di quest’altra importante classifica, un dato che testimonia anche la padronanza fisica e atletica mostrata fino ad ora: si intravedono i risultati di una preparazione fisica ad hoc messa a punto da Conte e dal suo staff.