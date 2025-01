Nel prossimo turno di campionato, il Napoli di Antonio Conte se la vedrà in trasferta all’Olimpico contro la Roma. Secondo quello che scrive Il Mattino però, con ogni probabilità però la trasferta sarà vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania; l’Osservatorio confermerà il divieto assoluto. Mentre i supporters del Napoli che risiedono in altre regioni potranno regolarmente acquistare il tagliando, se muniti di tessera del tifoso.