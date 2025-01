Il Mattino – Napoli, ecco il piano B se entro 48 ore non arriva nessuno tra Garnacho ed Adeyemi

Stando a quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna, avrebbe pronto un piano B nel caso le trattative sia con lo United per Granacho che per Adeyemi con il Borussia Dortmund si arenassero. L’ex dirigente della Juventus a quel punto sarebbe pronto a puntare tutto su Dan Ndoye del Bologna; strappare l’esterno svizzero ai rossoblù nella sessione di mercato di gennaio non sarebbe facile, ma il Napoli avrebbe la potenza economica per accontentare le richieste dei felsinei.