Il Mattino – Garnacho-Napoli, Conte lo vuole al più presto! Nuova offerta degli azzurri

Stando a quanto riportato da Il Mattino, Antonio Conte starebbe spingendo per avere a disposizione, già nei prossimi giorni, Alejandro Garnacho. L’argentino e Karim Adeyemi sono sempre i due nomi in cima alla lista dei desideri degli azzurri, ma ovviamente non possono arrivare entrambi. La priorità del tecnico salentino però sembra essere Garnacho; Conte lo vorrebbe con sé già per la difficile trasferta di domenica prossima all’Olimpico. De Laurentiis sembra essersi spinto fino a 55 milioni di euro circa bonus compresi, ma è un’offerta che ancora non convince i Red Devils.