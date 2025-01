Gazzetta – Napoli, Lukaku è l’arma psicologica di Conte; un’ispirazione per i compagni

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il lavoro che Antonio Conte sta facendo su Romelu Lukaku è d’ispirazione per tutti i componenti della rosa: “Tutti sanno quale sia il legame tra Conte e Lukaku, ma non tutti sanno che Romelu è il giocatore a cui Antonio chiede di più. Quando convinci un campione ad andare oltre il limite negli allenamenti, convinci tutti a fare un metro in più. E questo ha fatto la differenza. Ha smosso l’orgoglio di tanti giocatori azzurri. Frank Anguissa accanto a McTominay è diventato il simbolo dello spirito ritrovato: già decisivo con Spalletti, ora è dominante, sempre al centro della contesa sui due lati del campo. Conte lo ha convinto ad attaccare l’area con maggior frequenza, a presidiare zone in passato sconosciute. Risultato: 5 gol, nuovo record personale in una stagione”.