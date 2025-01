Umberto Chiariello ha parlato di mercato su Radio CRC.

Queste le parole del noto giornalista sportivo, che si è espresso sulle mosse della società azzurra: “Credo che chiunque arrivi deve mettersi in testa di dare una mano e andare a lezione da chi si sacrifica per questa squadra, vedi Simeone, Juan Jesus e Politano. Chi arriverà non giocherà per quanto speso, dovrà dare una mano a questo gruppo”.