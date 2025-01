Cds – Napoli, guarda Simeone! L’argentino è entrato benissimo nella sfida contro la Juve

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, c’è da apprezzare l’atteggiamento volenteroso e sempre disposto al sacrificio di un giocatore come Giovanni Simeone: “E nessuno di quelli che il tecnico chiama a fare la «guerra sportiva» che s’aspetta sempre e ogni tanto evoca, delude le sue aspettative. C’è un’immagine di Simeone che nei minuti finali della sfida con la Juventus si tuffa a pesce, di testa, su un pallone che rotola sul campo pur di non perderlo. Il Cholito ci ha letteralmente messo la faccia, l’ha pure rischiata. E citando un film di uno strepitoso Leo DiCaprio lupo di Wall Street, si potrebbe anche dire che i ragazzi di Conte non accettano mai un no come risposta”.