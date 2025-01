SOCIAL – Insigne ritrova Callejon: “E’ stato bello rivederti frate”

Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli, sulle proprie storie Instagram ha condiviso una foto che lo ritrae insieme ad un altro ex Napoli: Josè Callejon.

I due ex azzurri, hanno giocato insieme per ben 7 anni, facendo sognare tutti i tifosi azzurri. Non si possono dimenticare tutti i tagli all’interno dell’area di Callejon su cross al bacio di Insigne. Una “tattica” se così si può definire, che ha sempre fatto male a tutte le squadre.

Queste le parole dell’ex capitano del Napoli:

“E’ stato bello rivederti frate“.