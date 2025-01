Serie A, Milan fermo sul pari contro il Parma dopo i primi 45 minuti di gioco

L’anticipo della domenica di Serie A vede protagonisti il Milan e il Parma che allo stadio San Siro sono fermi sul 1 – 1.

Il diavolo dopo il successo contro il Girona di mercoledì torna in campionato per recuperare punti alla Juventus attualmente quinta e ieri sconfitta allo stadio Diego Armando Maradona; il Parma cerca punti salvezza, dato che il Verona diciottessimo dista solo 2 punti.

La squadra allenata da Pecchia è scesa fin dal primo minuto con personalità facendo partita pari e passando addirittura in vantaggio con il gol di Matteo Cancellieri al minuto 24 di gioco; la risposta del Milan è molto fiacca ma trova il gol del pareggio grazie ad un erroraccio di Suzuki che in uscita travolge Pavlovic in area di rigore e regala un rigore che Pulisic trasforma con la massima freddezza.

Da segnalare che al minuto 43 viene ammonito il centrocampista dei rossoneri Fofana che diffidato salterà il derby in programma domenica alle ore 18.