Serie A, il Milan batte il Parma in rimonta nei minuti finali

Nel match domenicale delle 12:30 di Serie A il Milan supera il Parma con il punteggio di 3 – 2 conquistando tre punti cruciali per la corsa Champions portandosi a 3 punti dalla Juventus mentre gli emiliani escono da Milano con molti rammarichi e una situazione classifica che si fa nefasta.

Il Parma allenato da Pecchia gioca fin da subito un match ordinato e senza concedere grandi pericoli passando in vantaggio al minuto con un gol di Cancellieri; la reazione dei rossoneri tarda ad arrivare fino a quando su un innocuo calcio d’angolo in favore dei rossoneri, il portiere degli emiliani Suzuki travolge il difensore serbo Pavlovic e regalando un rigore successivamente trasformato da Pulisic.

Il secondo tempo si apre con i cambi sorprendenti di Conceicao che sostituisce gli impalpabili Theo Hernandez e Rafael Leao per dare più brio alla squadra ma a rendersi pericoloso è il Parma che passa in vantaggio con il difensore Del Prato che spinge in rete un comodo tap – in.

Negli ultimi minuti inizia il disperato forcing rossonero che porta ad una rete annullata a Pavlovic prima della rimonta finale con le reti del solito Reijdners su assist di Musah e al minuto 95 del subentrato Samu Chukwueze.