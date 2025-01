Pres. Lecce: “Dorgu? Resisteremo fin quando sarà possibile”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn su Patrick Dorgu. Il terzino danese, è seguito dal Napoli e dal Manchester United, ecco le sue parole:

“La nostra decisione è stata fatta controcorrente. In concordanza con le cose dette ai tifosi, di far restare tutti i calciatori, Dorgu è rimasto un po’ turbato durante la passata settimana, mentre in questi giorni è stato concentrato: si sta parlando tanto. Resisteremo fin quando ci sarà possibile, davanti a situazioni più grandi rispetto a noi, esamineremo ciò che è meglio per il club”.