Napoli-Juventus: Chiffi giusto, errore su Thuram

Oggi, La Gazzetta dello Sport analizza la direzione arbitrale di Chiffi durante Napoli-Juventus, evidenziando alcuni aspetti della sua gestione. “Alcuni difetti di personalità, in particolare nella gestione del tempo perso nel finale, non sono rari, ma Chiffi è riuscito a leggere bene le situazioni decisive”. Il quotidiano sottolinea che il fallo di Locatelli su McTominay in area è da rigore, ma senza necessità di ammonizione. Per quanto riguarda il braccio di Gatti, invece, l’arbitro ha preso la decisione giusta, considerando che era attaccato al corpo durante il tiro ravvicinato di Lukaku.

In merito alla gestione dei cartellini, La Gazzetta osserva che le quattro ammonizioni assegnate sono giuste. Cambiaso riceve il giallo per un fallo su Politano al limite dell’area, con tanto di protesta. Lobotka viene ammonito per un fallo su Mbangula dopo aver concesso il vantaggio. Spinazzola e Koopmeiners vengono puniti per falli su Conceiçao e Simeone, rispettivamente. Chiffi ha scelto di far correre il gioco, una decisione che ha giovato alla partita, evitando interruzioni e scene di nervosismo. Tuttavia, l’episodio del 27’ del primo tempo, con il fallo di Thuram su Anguissa, non è stato sanzionato come ammonizione, un errore che è sfuggito all’arbitro.