Lukaku decisivo per il Napoli: gol pesante e prestazione da top contro la Juventus

Gol fondamentale per Romelu Lukaku, che regala al Napoli altri tre punti cruciali. La Gazzetta dello Sport sottolinea la sua grande prestazione: “Partecipa al primo gol, innesca il rigore e lo trasforma. Un altro gol partita, dopo quello di Bergamo. Nona rete. Ecco il totem che doveva essere”.



Anche Il Corriere dello Sport elogia Lukaku: “Nonostante Gatti e Kalulu lo marcassero strettamente, più passava il tempo, più cresceva. È in fiducia, offre assist decisivi come sul rigore, che trasforma con precisione. Gol numero 9 in campionato, il terzo in 4 partite, e il 200° nei principali tornei d’Europa”.