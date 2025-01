La frase di Politano a Conte prima del rigore calciato da Lukaku: Ecco cosa dice:

Il Napoli batte anche la Juventus per 2-1, ancora una volta in rimonta. Non basta ai bianconeri il gol al debutto di Kolo Muani per vincerla, i partenopei hanno ribaltato il match con le reti decisive di Anguissa e Lukaku.

Prima della battuta del rigore segnato da Big Rom e concesso dall’arbitro Chiffi, per fallo netto di Locatelli ai danni dello scozzese Mc Tominay, Politano avrebbe detto a Conte testuali parole:

Politano: “Mister, Madonna come siamo forti”.

La frase è stata sentita anche in TV, e riportata da varie testate giornalistiche.

E voi ci credete nel sogno scudetto?