Inter, Frattesi: “Io sto bene all’Inter, voglio restare”

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, dopo la vittoria contro il Lecce ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’ex Sassuolo, nelle ultime settimane, è stato al centro del mercato con vari accostamenti alla Roma ed a qualche interesse minimo del Napoli.

Ecco le sue parole:

“Futuro? Sono molto felice all’Inter, dal gruppo allo staff, siamo uniti come una vera famiglia e cerco di fare sempre il massimo per ricambiare. Delle volte le cose vanno nel verso giusto e altre volte no, ma sto bene qui”.