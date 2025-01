Il Napoli ad un passo dalla storia: battute quasi tutte le squadre del campionato

Fonte foto: SSC Napoli

Il Napoli di Antonio Conte, dopo la straordinaria vittoria di ieri sera al Maradona contro la Juventus, procede a vele spiegate verso il sogno scudetto.

La prova superlativa dei partenopei, ieri contro i bianconeri, ha regalato agli azzurri i 3 punti e la 6 vittoria consecutiva contro la Juventus in 6 anni al Maradona.

Con questa straordinaria performance, i partenopei hanno mandato così un forte messaggio ai nerazzurri di Simone Inzaghi, impegnati a Lecce nel match di oggi alle 18.00.

La vittoria dell’Inter accorcerebbe nuovamente le distanze tra le 2 squadre, in attesa del recupero della fine della partita sospesa al Franchi, il 01/12/2024, contro la Fiorentina, per il malore di Edoardo Bove, che era stato portato d’urgenza in ospedale e che aveva determinato l’interruzione definitiva del match.

Per i nerazzurri di Simone Inzaghi, oggi conta solo vincere per rimanere aggrappati al Napoli e alla corsa scudetto, che sembrerebbe rimasta in mano a solo 2 squadre Napoli e Inter.

Manda invece un forte messaggio l’Atalanta, che dopo un periodo un pò così, contraddistinto da 3 pareggi (Lazio, Udinese e Juventus) e 2 sconfitte (Inter, in semifinale di Supercoppa Italiana, e Napoli), torna a vincere in campionato, e lo fa contro il Como per 1-2.

La Dea trova dunque la prima vittoria dell’anno in campionato e continua ad inseguire Inter e Napoli per lo scudetto.

Il Napoli invece, dal canto suo sembra lanciatissimo verso lo scudetto, visto anche le splendide prestazioni della squadra di Antonio Conte. I partenopei però, dovranno far fronte ad un calendario difficile.

Dopo aver affrontato e battutto Atalanta e Juventus, Il Napoli la prossima settimana sarà impegnato a Roma contro i giallorossi il 02/02/2025, poi a Napoli contro l’Udinese il 09/02/2025, e poi di nuovo nella capitale contro i biancocelesti della Lazio il 16/02/2025, inoltre dopo la trasferta a Roma, ci sarà subito un’altra trasferta contro la neopromossa Como allo stadio Sinigaglia il 23/02/2025, e poi di seguito 2 partite in casa contro Inter (scontro diretto per lo scudetto) il 02/03/2025 e contro la Fiorentina il 09/03/2025, ancora dopo, i partenopei saranno impegnati il 16/03/2025 allo stadio Pier Luigi Penzo contro il Venezia e infine contro il Milan al Maradona, che determinerà la fine del filotto di big match.

Il Napoli corre veloce a vele spiegate verso lo scudetto, lo determina anche questo dato: i partenopei, dopo solo 22 giornate hanno battutto quasi tutte le squadre del campionato, 17 su 19 battute, mancano solo Lazio e Inter.

Il Napoli riuscì a battere tutte le squadre del campionato nella stagione 2022/2023, anno del 3° scudetto, quando alla guida degli azzurri c’era l’attuale tecnico della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti.

Il Napoli riuscirà ad eguagliare il record della stagione 2022/2023, e soprattutto riuscirà a vincere il 4 scudetto?