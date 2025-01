Il Mattino: “I padroni siamo noi”, Napoli ribalta la Juve

Nell’edizione odierna, Il Mattino dedica la prima pagina alla straordinaria vittoria in rimonta del Napoli contro la Juventus: “I padroni siamo noi. Strepitoso secondo tempo degli azzurri, che ribaltano la Juve e volano a +6 sull’Inter”. Importante vittoria per la squadra di Conte.

Dopo un primo tempo equilibrato, in cui la Juventus sembrava poter tenere testa agli azzurri, il Napoli è tornato in campo con un atteggiamento completamente trasformato. Il secondo tempo è stato un assolo azzurro: intensità, velocità e una precisione chirurgica nelle giocate hanno messo in crisi la difesa bianconera.