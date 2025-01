Il Mattino – Garnacho spinge per giocare con il Napoli: gli aggiornamenti

Non è tramontata ancora la pista Alejandro Garnacho come sostituto di Kvicha Kvaratskhelia.

Sul calciatore argentino è forte la spinta del Chelsea che lo ha puntato come calciatore da aggiungere ad un attacco che sta regalando soddisfazioni a Maresca ma ad ora la trattativa non è chiusa anche per la volontà di Garnacho di giocare con il Napoli; il classe 2004 sta insistendo con i suoi agenti per approdare nella città che ha reso grande Maradona ed in questi giorni ci sarà una call decisiva che coinvolgerà il ds Manna, i procuratori del calciatore e i dirigenti dei Red Devils.

Secondo quanto riporta Il Mattino, nella call si proverà ad abbassare la pretesa dello United di 65 milioni avvicinandosi ai 50 milioni offerti dal patron De Laurentiis.