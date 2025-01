Il Mattino – colpo last minute in difesa per il Napoli: l’indiziato

Resta ferma la volontà del Napoli di aggiungere un nuovo difensore alla rosa e dopo il traferimento di Skriniar al Fenerbahce, la lista dei nomi si riduce.

Il patron De Laurentiis in questi giorni lavorerà insieme al ds Manna per regalare a mister Conte gli acquisti richiesti per poter continuare a ad assicurarsi il piazzamento per la prossima Champions League in primis e proseguire nella lotta scudetto.

Il Mattino nell’ edizione odierna ha fatto il punto sulla questione difesa sottolineando che con un acquisto ci sarebbe il traferimento contestuale di Rafa Marin e il nome caldo sarebbe quello del difensore della Fiorentina Pongracic; l’ex Lecce si è trasferito alla corte di Palladino in estate e ha trovato poco spazio in campo, la Viola sarebbe aperta al trasferimento ma non con un prestito secco ma inserendo un obbligo di riscatto che il Napoli ad ora avrebbe rifiutato.