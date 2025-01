I quotidiani elogiano il gran lavoro di Conte, i voti dopo la vittoria contro la Juventus

Il Napoli è sempre più ad immagine e somiglia del suo condottiero Antonio Conte.

Dopo la gran vittoria in rimonta contro i rivali storici della Juventus, i quotidiani italiani sono in estasi per il grandissimo lavoro svolto da mister Conte nel corso della stagione; spiccano i 7.5 dati dalla Gazzetta dello Sport, dal Corriere dello Sport e anche il giornale di Torino vicino alla Juventus Tuttosport.

La rosea si sofferma sulla parte emotiva e della rabbia con cui il Napoli ha giocato il secondo tempo: “Se Antonio ha sonno, il Napoli sbadiglia. Sono una cosa sola. Ordina la rimonta feroce e i ragazzi eseguono. Poi lo abbracciano”.

Gli fa eco il Corriere dello Sport: “Il Napoli del secondo tempo è un capolavoro per interpretazione, intensità, rabbia nella reazione e senso del dominio. Il tutto, senza Olivera, Buongiorno e Kvara. Chiude così: tiri 14-5, cross 25-6, angoli 10-1. Seconda vittoria in rimonta dopo quella con l’Atalanta.”

Stesso voto è dato da Tuttosport che recita: “Ci piace immaginare che l’abbia vinta con la classica strigliata nell’intervallo per risvegliare un Napoli lento e confuso. In ogni caso la trasformazione si è vista eccome e lui sì, di nuovo in rimonta in 24 minuti, continua con la corsa in vetta.”