Conte non le manda a dire in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juventus: Frecciatina a Thiago Motta.

Il Napoli continua a vincere e procede a vele spiegate verso lo scudetto. Battuti anche i bianconeri per 2-1, che fino a ieri non avevano mai perso in campionato.

Dopo il successo partenopeo, Antonio Conte in conferenza stampa ha elogiato i suoi ed è stato molto chiaro riguardo il discorso scudetto.

Conte: “Sento parlare tutti di scudetto, ci vuole pazienza, come ho già detto le vittorie vanno costruite di giorno in giorno”.

“Ricordo bene il mio passato alla Juventus, con loro ho fatto la storia e sono molto legato ai tifosi bianconeri”.

Manda anche una frecciatina a Thiago Motta:

“Quando sei alla Juventus, e io lo so, devi avere come unica ambizione quella di vincere, come anche in altre grandi società come Inter e Milan, te lo chiede la storia del club”.

Queste sono state le parole di mister Conte al termine della vittoria contro I bianconeri.

