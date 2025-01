L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli sta lavorando sul mercato invernale sia in entrata che in uscita, ci sono alcuni giocatori che attendono di conoscere il proprio futuro come Rafa Marin. Il giocatore spinge per giocare. Solo lo spagnolo nel Napoli finora non ha giocato nemmeno un minuto in campionato e vorrebbe cambiare aria per avere minutaggio. Lo aspetta il Villarreal disposto a versare al Napoli 4 milioni per un prestito condizionato a tutta una serie di step da parte del calciatore.