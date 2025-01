Top&Flop Napoli-Juventus, il migliore ed il peggiore azzurro secondo MondoNapoli

Il Napoli batte la Juventus con il risultato di 2-1 e consolida la vetta della classifica. Dopo un primo tempo in cui gli azzurri hanno sofferto i bianconeri, nella ripresa si è vista una squadra diversa, in grado di dominare gli avversari in lungo e in largo, trovando di conseguenza i due gol necessari per la vittoria. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore del match.

TOP – André-Frank Zambo Anguissa

Il camerunense è una vera e propria forza della natura. A centrocampo è invalicabile, e in fase offensiva sta iniziando a far male, ma tanto male. Mai l’ex Fulham era stato così prolifico come accaduto negli ultimi mesi. E invece, Antonio Conte è riuscito a trasformarlo in una scheggia impazzita, in grado di mettere a subbuglio anche le retroguardie avversarie. L’ennesima testimonianza è il suo gol, che ha consentito agli azzurri di pareggiare. Menzione d’onore per Matteo Politano, il “soldatino” di Conte. La sua partita gagliarda merita un riconoscimento.

FLOP – Stanislav Lobotka

Fa strano vederlo in questa posizione. Però, lo slovacco ha giocato una gara al di sotto dei suoi tipici livelli. Soprattutto nel primo tempo, dove commette una leggerezza non da lui in area di rigore che poi porterà al gol di Kolo Muani. È la fotografia di una frazione di gioco dove Thiago Motta ha trovato il modo di rendergli difficile la vita. Cerca di venirne fuori nella ripresa, anche se non sempre con profitto.